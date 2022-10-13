Şüpheli Mehmet Yılmaz ise polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralıya yerdeyken de vuran Mehmet Yılmaz, olayı görenlerin tepkisine aldırış etmedi, otomobiline binerek uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Dündar Karayılan, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa 'ya sevk edildi.

Otomobilde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Yılmaz , otomobilindeki bıçakla Dündar Karayılan'ı yaraladı ve daha sonra aracından indirip sürükleyerek yol kenarındaki tarlaya bıraktı.

Birecik- Nizip kara yolu yakınlarında bulunan Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş arazide meydana gelen olayda Mehmet Yılmaz , aralarında uzun süredir alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Dündar Karayılan ile konuşmak için bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada - Son Dakika

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