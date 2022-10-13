Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada

13.10.2022 17:06

Şanlıurfa'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsı otomobilde bıçaklayarak yol kenarındaki tarlaya sürükledi. Adamın şahsa şiddet uyguladığı anlar çevredekiler tarafından anbean kaydedildi. Olayı görenlerin tepkisine aldırış etmeyen saldırgan şahıs, otomobiline binerek kaçtı.

Birecik- Nizip kara yolu yakınlarında bulunan Karşıyaka Mahallesi'ndeki boş arazide meydana gelen olayda Mehmet Yılmaz, aralarında uzun süredir alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Dündar Karayılan ile konuşmak için bir araya geldi.

BIÇAKLAYIP TARLAYA BIRAKTI

Otomobilde konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Yılmaz, otomobilindeki bıçakla Dündar Karayılan'ı yaraladı ve daha sonra aracından indirip sürükleyerek yol kenarındaki tarlaya bıraktı.

OLAYI GÖRENLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Yaralıya yerdeyken de vuran Mehmet Yılmaz, olayı görenlerin tepkisine aldırış etmedi, otomobiline binerek uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Dündar Karayılan, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şüpheli Mehmet Yılmaz ise polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada - Son Dakika
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