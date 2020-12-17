Son dakika gündem: İbrahim Kalın'dan koronavirüse yakalanan Macron'a Fransızca mesaj - Son Dakika

Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı

Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor