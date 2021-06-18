Son dakika haberleri: İçişleri: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu - Son Dakika

İçişleri: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2013 yılında terör örgütüne katılan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

ANKARA, -