Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanmayla ilgili açıklamalar - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanmayla ilgili açıklamalar

27.04.2021 15:45
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanmayla ilgili açıklamalar, System.String[]

Son dakika haberler: 19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 18 günlük kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 18 günlük kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 29 Nisan itibarıyla başlayacak olan şehirlerarası seyahat yasağına değinen Bakan Soylu, şehirlerin giriş ve çıkışlarında trafik ekipleri, asayiş ekipleri ve sağlık ekiplerinin yer alacağını aktardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam Kapanma Süreci Planlama ve Koordinasyon Toplantısı" öncesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 18 günlük kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, salgınla mücadelenin en önemli ayağının sağlık olduğunu belirterek, "Siz de vilayetlerinizde bir taraftan Bilim Kurulunun aldığı kararlar, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmeler, kabinelerde alınan kararlar bunların genelgeye dönüştürülmesi ve neticesinde sizlerle buluşma sürecini hep birlikte yönetiyorsunuz, birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla özellikle Mart ayından itibaren Nisan başında ciddi bir yükselmeyle karşı karşıya kaldık. Uzun zamandır söylediğimiz ve ayakta tutmaya çalıştığımız ana parametrelerimizi etkilemeye ve ciddi bir şekilde tehdit etmeye başladı" diye konuştu.

"Bu sadece tek ayaklı bir süreç değil. Bir taraftan dünyayı da takip ediyoruz"

Bakan Soylu, Mart ayı sonu ve Nisan ayı başı itibarıyla vaka artışlarından sonra yeni birtakım tedbirleri almanın zorunlu hale getirdiğini ifade etti. Aralık ayında alınmış kararlar ile vaka sayısında büyük bir düşüş yaşandığının altını çizen Bakan Soylu, "Şunu açık yüreklilikle ifade etmem gerekir ki burada özellikle Aralık ayında almış olduğumuz tedbirlerle büyük bir düşüş yaşandı. Şimdi 62 binli rakamlardan 40 binli rakamlara yönelik bir önceki kabine toplantısında aldığımız tedbirler çerçevesinde bir düşüş yaşandı. Bunları sürdürebilir kılmak bizim için esastır. Bu sadece tek ayaklı bir süreç değil. Bir taraftan dünyayı da takip ediyoruz. Dünyanın aldığı tedbirleri takip ediyoruz. Avrupa'nın aldığı tedbirleri takip ediyoruz. Kısıtlamalarını, açılmalarını bütün bunları takip ediyoruz. Kendi içimizdeki bölgesel sektörel farklılıkları takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Muafiyet konusuna sıkı denetim

29 Nisan itibarıyla başlayacak olan şehirlerarası seyahat yasağına da değinen Bakan Soylu, şehirlerin giriş ve çıkışlarında trafik ekipleri, asayiş ekipleri ve sağlık ekiplerinin yer alacağını aktardı. Her şehre giriş çıkışta kontrol olacağını söyleyen Bakan Soylu, "Burada bir eksiklik istemiyorum. Eğer burada bir eksiklik kontrol olmazsa sürecin suistimali kolay olur. Şehirler içerisinde bazı noktalarda yine aynı ekiplerin kontrolü bizim açımızdan önemli. Yine bunun yanı sıra en önemli meselelerden bir tanesi birtakım muafiyetlerin suistimalidir. Bunu hep gördük. Otel rezervasyonu yaptırıyormuş gibi yapıyor yola çıkıyor veya bahsettiğimiz alanlardaki birtakım şirketlerde çalışıyor gibi yapıyor. Kendi güzergahının dışında bunu kendine ait muafiyet alanı olarak tanıyor. Millet fedakarlık yapıp evde otururken birileri eline aldığı kağıtla birlikte, ben şu şirkette çalışıyorum deyip bunu istismar ediyor" diye konuştu.

"Seyahat izin belgesi olacak, ücretini ödediğini belirtecek"

Önceki kapanma dönemlerinde otel rezervasyonlarının kısıtlamadan muafiyet hali sağlandığını kaydeden Bakan Soylu, "Bu dönemde sağlamayacak. Kişinin işi var. Ankara'ya gelmek istiyor. Seyahat izin belgesi almış. Seyahat izin belgesiyle otel rezervasyonu yaptırabilir. O da ücretini ödemek ve bunu göstermek karşılığında. Sadece bir rezervasyon kağıdı da yeterli değil. Seyahat izin belgesi olacak, ücretini ödediğini belirtecek" açıklamasında bulundu.

"Tarım için çok önemli bir dönemin içindeyiz"

Cenazelerde 10 kişiye kadar 1. derece yakınlarına otomatik olarak izin verileceği bilgisini veren Bakan Soylu, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmayacağını aktardı.

"Tarım için çok önemli bir dönemin içindeyiz" diyen Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız tarım bölgelerine gidiyor. Bu konuda da geçmiş dönemde uyguladığımız sistemler var. Bir taraftan çiftçi kayıt sistemi belgeleri var. Bir taraftan müstahsil belgeleri var. Giriyorlar e-devlete kendi çiftçi kayıt sisteminde veya müstahsil kayıt sistemindeki ilgili kurumlardan T.C. kimlik numaralarını yazarak isimlerini buluyorlar. Çok rahat bir şekilde de kendi seyahat belgelerini de alabilmek kabiliyetine sahipler" dedi ve bu konuyu istismar eden kişileri kara listeye alacaklarını, bir daha müracaatlarının alınmayacağını aktardı.

Mahalledeki camilere gidilebilecek

Kısıtlama döneminde camilerin durumu konusunda gelen soruları da yanıtlayan Bakan Soylu, mahalledeki camilere gidilebileceğini aktardı. Camilerin bu konuya riayet eden alanlardan biri olduğunu ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğunu söyledi. Şehirlerarası otobüslerde tekrar yüzde 50 kuralına dönüldüğünün de altını çizen Bakan Soylu, emekli maaşı konusunda yöntemin daha sonra belirleneceği bilgisini verdi.

"İstisnada yer almıyor ve kapalı"

Tekellerin açık olup olmayacağı konusunda gelen soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen toplantıya valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları videokonferans yöntemiyle katılım gösterdi. - ANKARA

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanmayla ilgili açıklamalar

Süleyman Soylu, Asayiş, Nisan, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanmayla ilgili açıklamalar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında İlçelerde başlayıp ülke geneline yayıldı! Aşı ikna timlerinin başarısı dünya basınında Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı "Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
"Aylık gelirim 1,5 milyon lira" diyen VeBitcoin CEO'sunun vergi dolandırıcılığını deşifre ettiler         
15:30
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum         
15:00
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız         
14:45
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 15:56:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanmayla ilgili açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement