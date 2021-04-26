Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin 'de 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildiğini bildirdi - Son Dakika

Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi