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Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, silahlı saldırıda öldürülen Tahir Güven'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, silahlı saldırıda öldürülen Tahir Güven'in ailesini ziyaret etti

11.12.2021 18:06
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, silahlı saldırıda öldürülen Tahir Güven'in ailesini ziyaret etti

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşi silahlı saldırıda öldürülen eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'e taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kardeşi silahlı saldırıda öldürülen eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardeşi Tahir Güven için Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Ulaş köyünü ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Güven'in yakınlarına başsağlığı dileyen Soylu, Güven'i tanıdıklarını ve sevdiklerini söyledi.

Güven'e Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Ülkemizin birçok vilayetinde bulunan, bizim de çok dostlarımız olan Meman aşiretinin kıymetli bir mensubuydu. Kalleş bir tuzakla katledildi." dedi.

Sabırlı olmak gerektiğini aktaran Soylu, Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu anlattı.

Soylu, şöyle konuştu:

"Siz buralarda güçlü bir duruşun sahiplerisiniz. Her zaman size itimat ediyoruz. Hem Müslümanlığa hem milletimizin birliğine sarılan hem bu kadim coğrafyanın etrafındaki her yere huzur ve barış getirmesini temin etmeye çalışan, buradaki birçok dostumuzun varlığıyla bugün huzurun ve birliğin olduğu bir coğrafyadasınız. Diğerini Allah'ın izniyle biz çözeriz, çözüyoruz da. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da menfur saldırı için büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın taziye ve başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah sabrı hiçbir zaman bizden eksik etmesin. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu zor süreci hep birlikte atlatabilme anlayışına sahip oluruz. ve yapacağımız iş, sabırlı olmak, Kur'an-ı Kerim'e ve Allah'ın emirlerine sarılmaktır. Talimat net ve açıktır bize Cenab-ı Allah'tan. Geri kalan devletin işidir ve bu devlet bugüne kadar hiçbir şeyi eksik ve açıkta bırakmamıştır. Bu evin önüne böyle gelmek istemezdim, ama siz de ben de biliyoruz ki bu coğrafya çok zor süreçlerden geçti. Allah'a hamdolsun önemli zorluklar atlattık devletimizin, sizlerin kadim duruşu sayesinde. Şimdi bambaşka noktalardayız."

Tahir Güven'in oğlu Ferzan Güven de ziyaret için teşekkür ederek, şöyle dedi:

"Babam aşiretimizin onuruydu, gururumuzdu ama acımız büyük. Sayın Bakanım, siz TBMM bütçe komisyon toplantısından sonra failleri söylediniz. Orada birçok kişi huzursuz oldu. Bunu biliyoruz. Ben de onlara şunu söylüyorum, Sayın Bakanımız Türkiye'nin demir yumruğudur. Biz Meman aşireti olarak Bakanımızı ite, sırtlana yedirmeyiz."

Her zaman devletin yanında olduklarını, devletin yanında yol almaya devam edeceklerini dile getiren Güven, "Evet acımız büyük ama yıkılmadık, yıkılmayacağız. Bir Tahir ağa gider bin Tahir ağa gelir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Cihan Güven, AK Parti, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, silahlı saldırıda öldürülen Tahir Güven'in ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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