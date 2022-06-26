Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Türk İslam Dünyası 1. Şehit-Gazi Aileleri Kurultayı'na telefonla bağlandı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize itimat edin, bize güvenin. Ay yıldızlı bayrağın sorumluluğunu, Ezan-ı Muhammediye'nin sorumluluğunu, ilayi kelimetullahın sorumluluğunu, şehitlerimizin sorumluluğunu, o salonda bulunan gazilerimizin sorumluluğunu taşıyan bir anlayışla devam ediyoruz." dedi.

Soylu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk İslam Dünyası 1. Şehit-Gazi Aileleri Kurultayı'na telefonla bağlandı.

Orman yangınları başta olmak üzere ülke gündemindeki gelişmeler nedeniyle kurultaya katılamadığını belirten Soylu, gazi ve şehit ailelerinin birlikteliğinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, "Bu topluluğunuz, bu birlikte oluşunuz bize güç veriyor. Biz gazi ve şehitlerimize mahcup olmamak için çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Onların ve ailelerinin ortaya koyduğu, sizlerin ortaya koyduğu büyük fedakarlığa mahcup olmamak için çalışıyoruz. Bilmenizi isterim ki biz istikametimizde, sıratı müstakimde, bize bırakılan emanetin savunulmasında ısrarcıyız." diye konuştu.

Farklı coğrafyalarda çeşitli zulümlerin yaşandığına dikkati çeken Soylu, şunları söyledi:

"Biz büyük coğrafyanın çocuklarıyız, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Biz başkalarının topraklarına gözümüzü diktiğimiz için değil, tam tersi herkesin kendi coğrafyasında huzur içinde yaşamasını temin etmek için bir gayretin içerisindeyiz. Biz Avrupalı, Batı'lı değiliz, Amerika'nın ve Avrupa'nın sömürge ülkeliğini yapanlardan değiliz. Dünyanın neresinde olursa olsun ilayi kelimetullahı, hakkı, adaleti, hakkaniyeti, vicdanı, merhameti, şefkati ortaya koyan bir medeniyetin evlatlarıyız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya ısrarla bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü bu milletimizin, ecdadımızın sesidir, bu gelecek nesillerimize bıraktığımız emanettir. Etrafımızdaki coğrafyada olup biteni, dünyanın buna nasıl sessiz kaldığını, zengin ülkelerin nasıl seyrettiğini hepimiz takip ediyor ve izliyoruz. Belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama son dört yıldır dünyada insani yardımlarda birinci ülkeyiz. Etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada ne olursa olsun sessiz kalmayan, haksızlığa, zulme, kötü davranışlara sırtını dönmeyen bir ülkeyiz. Onun için Allah sizden razı olsun. Yanınızda olmak, sizin yanınızda bulunmaktan şereflenmek isterdik ama Cenabı Allah bu akşam nasip etmedi inşallah en kısa sürede birlikte olmak nasip olur."

"Dua ediyoruz ki size mahcup olmayalım"

Bakan Soylu, on binlerce vatan evladının ay yıldızlı bayrağı yere düşürmemek için mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek, " Libya'da biz varız, Azerbaycanlı kardeşlerimizle biz olduk, Suriye'de hakkın, hukukun, hakikatin temsilcisi biziz. Allah'a hamdolsun bugün Ayasofya'da ezan okunuyorsa, Azerbaycan'da, Karabağ'da hakkaniyet ve hakikat yeniden yerine geldiyse bu birlikteliğimizdendir, beraberliğimizdendir." ifadelerini kullandı.

Gazi ve şehitlere mahcup olmamak için durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini aktaran Soylu, sözlerine şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Anadolu coğrafyası ve birlikteliğimiz bu zulmü yıkacaktır. Vallahi şehitlerimize mahcup olmayacağız, billahi şehitlerimize mahcup olmayacağız. Bize itimat edin, bize güvenin. Ay yıldızlı bayrağın sorumluluğunu, Ezan-ı Muhammediye'nin sorumluluğunu, ilayi kelimetullahın sorumluluğunu, şehitlerimizin sorumluluğunu, o salonda bulunan gazilerimizin sorumluluğunu taşıyan bir anlayışla devam ediyoruz. Dua ediyoruz ki size mahcup olmayalım, şehitlerimize, gazilerimize mahcup olmayalım. Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini yazdığı İstiklal Marşı'na mahcup olmayalım. 24 saat tüm gazilerimizin ve şehit ailelerimizin emrinde olduğumuzu bir kere daha burada huzurunuzda ifade ediyor, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Soylu'ya görevinde başarılar dileyerek, "Türk İslam Dünyası Şehit Aileleri ve Gaziler adına sizlerin yanındayız, sizlerin destekçisiyiz." dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, böyle anlamlı bir program kapsamında gazi ve şehit ailelerini misafir ekmekten büyük bir manevi zevk aldıklarını kaydetti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kıbrıs Şube Başkanı Gürsel Benan ve üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Azerbaycan heyeti, gazi ve şehit aileleri katıldı.