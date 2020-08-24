Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:07
Kaynak: AA
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