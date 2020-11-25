Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak" - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak"
25.11.2020 23:55
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak"
İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak"
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