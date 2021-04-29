Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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