Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kayadan düşen asker şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kayadan düşen asker şehit oldu

30.04.2022 12:05
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kayadan düşen asker şehit oldu

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden 'Eren Abluka-5' operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün, kayadan düşüp şehit olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden 'Eren Abluka-5' operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün, kayadan düşüp şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık' operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3'üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kayadan düşen asker şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kayadan düşen asker şehit oldu - Son Dakika
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