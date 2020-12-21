Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı

21.12.2020 09:34
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, 14-21 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 14-21 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edildiği bildirildi. Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatıldıı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Üçüncüsünü uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.  14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."


- Ankara

Koronavirüs, Pazartesi, Aralık, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi Ev ev iz sürerek koronayla mücadele eden filyasyon ekipleri: Virüs en çok ziyaretlerden yayılıyor Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti
Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü         
09:40
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı         
08:50
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor         
08:41
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
05:49
İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı         
01:55
Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi         
00:10
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 09:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei