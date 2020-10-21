Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberine yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberine yalanlama Açıklaması
21.10.2020 19:57
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, " Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
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