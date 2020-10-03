Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı, Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 23:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir' - Son Dakika

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