İçişleri Bakanlığı , Van 'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas sonucu, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (3) - Son Dakika

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