Son dakika gündem: İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (3) - Son Dakika
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Son dakika gündem: İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (3)

06.07.2022 18:37
Son dakika gündem: İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Son dakika gündem haberi... 2'Sİ TURUNCU KATEGORİDE ÇIKTIİçişleri Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı.

2'Sİ TURUNCU KATEGORİDE ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas sonucu, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin Van Çatak ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan, 'Argeş' kod adlı Osman Yıldırımçakar olduğu, diğerinin de Van Gürpınar ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan 'Jiyan Eruh Miran' kod adlı Şehmiran Karahan olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadesini kullandı.


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İçişleri Bakanlığı: 'Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir' İçişleri Bakanlığı: 'Van Çatak kırsalında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir' Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2) Son dakika haberleri... İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi (3) - Son Dakika
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