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Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü

03.09.2021 13:54

Son dakika haberi: Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rusya'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rusya'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nde 10.02'de havalanan Rusya'ya ait savaş uçağı, İdlib'in güneyindeki Kensafra köyüne 10.24'te hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

Sivil Savunma Medya sorumlusu Firas Halife de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Kensafra köyüne yaptığı hava saldırısında bir çocuğun öldüğünü, 2 sivilin yaralandığını söyledi.

Söz konusu saldırıda bir hayvan barınağının ve tuğla atölyesinin hedef alındığını belirten Halife, çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğunu aktardı.

Diğer yandan Esed rejimi güçleri de gün içinde Cebel Zaviye bölgesinde Fattire, Binin ve Şinan köylerine topçu saldırıları düzenledi.

İdlib'deki durum?

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.?

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.?

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.?

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.?

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü
Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü

Suriye, Savaş, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İdlib'e düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk öldü - Son Dakika


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