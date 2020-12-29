Iğdır Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Göllüce, emeği geçen tüm AA personelini tebrik etti.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç 'ın " Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafına oy veren Göllüce, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız 'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" karelerini seçti.

Göllüce, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı