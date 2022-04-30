Son dakika gündem: İHH Karabağ'da şehit aileleri ve gazilere iftar verdi - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ağdam ilinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Ağdam'ın Guzanlı kasabasında düzenlenen programa Türkiye'nin Gence Başkonsolo su Zeki Öztürk, İHH Orta Asya ve Kafkasya Sorumlusu Muhammed Hamza Nedimoğlu, Ağdam Valiliği yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasından bahsetti, savaş sonrasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin her alanda en üst düzeye çıkarıldığını belirtti.

Öztürk, şehitlik ve gazilik kavramlarının Türk kültüründe önemli yeri olduğunu vurgulayarak, "Bir insanın kendi canını millet, vatan, bayrak, ezan gibi ulvi değerler için feda etmeyi göze alması, bu uğurda mücadele etmesi, yaralanması ve ölmesi karşısında ancak saygıyla baş eğilir. Şehit ve gazilerimiz Karabağ'da büyük bir kahramanlık destanına imza atarak tarihe geçmiştir." dedi.

Her gazi ve şehidin Türk milletinin ortak değeri olduğunu kaydeden Öztürk, şehitlerin geride bıraktığı yakınlarının millete emanet olduğunu vurguladı.

İHH Orta Asya ve Kafkasya Sorumlusu Muhammed Hamza Nedimoğlu da 1. Karabağ Savaşı'na en çok şehit veren ilin Ağdam olduğunu, iftar programı için bu bölgeyi bu nedenle tercih ettiklerini belirtti.

Ağdam'da 5 vatandaşın evini, bir sağlık ocağı, bir okul ve bir su deposunu tamir ettiklerini bildiren Nedimoğlu, "İHH olarak Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Guzanlı kasabasının yanı sıra Ağdam'ın Hındıristan köyünde de İHH tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.