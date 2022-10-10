Alınan bilgiye göre, Kavacık köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 59 TU 107 plakalı otomobil ile Mehmet Çelik yönetimindeki 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haber! Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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