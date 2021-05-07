Son dakika gündem: İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını...
07.05.2021 21:31
Son dakika haberi: İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz"
İletişim Başkanı Altun: " İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz"
İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İletişim Başkanı Altun: 'İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını... - Son Dakika
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