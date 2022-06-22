Son dakika gündem: İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı

22.06.2022 12:14

Edinilen son dakika haberine göre İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı Siirt'te yaşayan Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı.

İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı

SİİRT - Siirt'te yaşayan Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ikinci denemesinde aracını uçurmayı da başardı. Siirtli kaşif, şimdi de uçan silahlı platform yaptı. Bunu daha ileri bir seviyeye getirmek için ise destek beklediğini söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren uçan araba yapma hayali kuran Canpolat, bir süre sonra kolları sıvayarak etraftan topladığı parçalarla uçan arabasını yapmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl içeresinde topladığı parçalarla uçan araba yapan Siirtli kaşif, ikinci denemede aracını uçurmayı başardı. Şimdi de uçan silahlı platform yaptığını söyleyen kaşif, yetkililerin kendisine destek sağlandığı takdirde aracını daha da geliştireceğini söyledi. Canpolat, "Daha önce uçan araba yapmıştım. Şimdi de uçan bir platformumuz var, çok amaçlı olarak. Bu uçan platforma her şeyi uygulayabiliriz. Ben şimdilik bir makineli tüfek tarzı bir silah uyguladım. Yanına iki tane roket takılabilir ya da füze. Bu proje dünyada yok. Sadece amacım Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ülkeme katkıda bulunmak. Bu projeyi geliştirip ileri bir seviyeye getirmek istiyorum. Uçan platformumuz faydalı model olarak özellikle karakollarda ve sınırlarda aktif görev yapacak. Tamamen insansız ve kumandalı olacak. Karakol ve sınırlarda istediği hedefi kumandayla gidip imha edip gelme kapasitesinde olacak" dedi.

YORUMLAR
500
Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu SOSYAL MEDYADA GÜZEL GÖRÜNME KAYGISI ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUKLARINI TETİKLEDİ SOSYAL MEDYADA GÜZEL GÖRÜNME KAYGISI ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUKLARINI TETİKLEDİ
Kaynak: İHA

Çocukluk, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:24:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İlkokul mezunu Siirtli kaşif, uçan silahlı platform yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement