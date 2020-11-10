Son dakika gündem: İnegöl Belediyesi otobüsleri kitaplarla donattı - Son Dakika

Son dakika gündem: İnegöl Belediyesi otobüsleri kitaplarla donattı

10.11.2020 15:20
Son dakika gündem: İnegöl Belediyesi otobüsleri kitaplarla donattı, System.String[]

Son dakika haberi... İnegöl Belediyesi, 9-16 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında şehirdeki 110 otobüse 1000 adet kitap astı.

İnegöl Belediyesi, 9-16 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında şehirdeki 110 otobüse 1000 adet kitap astı. Otobüslere binen öğrenciler ve yetişkinler, büyük şaşkınlık ve sevinç içerisinde kendileri için hazırlanan hediye kitaplarını aldılar.

Her yıl 9-16 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftasında düzenlediği etkinliklerle minik öğrencileri okumaya teşvik eden, bu vesileyle binlerce kitap dağıtan İnegöl Belediyesi, bu yıl pandemiden dolayı okullarda etkinlik düzenlemedi. Ancak öğrencilerin kitap hediyelerini ulaştırmak adına farklı bir faaliyete mza atıldı. Şehirdeki tüm halk otobüsü, İnegöl Belediyesi tarafından kitaplarla donatıldı.

Sabah otobüse binecek çocuklar ve ebeveynleri için hazırlıklar erken saatlerde başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, 110 halk otobüsüne 1000 adet kitap astı. Sabah okullarına gitmek için otobüse binen çocuklarla işlerine gitmek için otobüse binen ebeveynler, karşılaştıkları tablo karşısında büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Bu anlar kameralar tarafından da kayıt edildi. Çocuklara kitapların kendileri için hazırlandığı, ebeveynlere de çocukları için birer tane kitap alabilecekleri ifade edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu yıl pandemi dolayısıyla öğrencilerimizle okullarımızda buluşamadık. Ancak bu önemli haftayı kutlamadan da geçemezdik. Bizler de düşündük ki hediye kitaplarımızı otobüslere asarsak toplu taşıma kullanan ebeveynlerimiz aracılığı ile çocuklarımıza ulaştırabiliriz. Aynı zamanda otobüse binip okullarına giden öğrencilerimiz de bundan faydalanır. Çalışma arkadaşlarımız sabah erken saatlerde tüm otobüsleri kitaplarla donattılar. Günün ilk saatlerinde çocuklarımıza ve ebeveynlerimize güzel ve anlamlı bir sürpriz olduğunu düşünüyorum" dedi. - BURSA

Son dakika gündem: İnegöl Belediyesi otobüsleri kitaplarla donattı
Son dakika gündem: İnegöl Belediyesi otobüsleri kitaplarla donattı

İnegöl Belediyesi, Çocuk, Kasım, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İnegöl Belediyesi otobüsleri kitaplarla donattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taliban yeni ABD Başkanı Joe Biden'a Barış Anlaşmasına uyması yönünde çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Johnny Deep, istifa ettiği filmden 10 milyon dolar maaş alacak Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı
Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi         
15:54
KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi         
15:22
Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü         
14:48
Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı Korona salgınının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla yıkadı         
14:14
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi         
13:48
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp         
12:29
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş         
10:40
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 16:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: İnegöl Belediyesi otobüsleri kitaplarla donattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei