Son dakika gündem: İnegöl Belediyesi otobüsleri kitaplarla donattı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, 9-16 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında şehirdeki 110 otobüse 1000 adet kitap astı. Otobüslere binen öğrenciler ve yetişkinler, büyük şaşkınlık ve sevinç içerisinde kendileri için hazırlanan hediye kitaplarını aldılar.

Her yıl 9-16 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftasında düzenlediği etkinliklerle minik öğrencileri okumaya teşvik eden, bu vesileyle binlerce kitap dağıtan İnegöl Belediyesi, bu yıl pandemiden dolayı okullarda etkinlik düzenlemedi. Ancak öğrencilerin kitap hediyelerini ulaştırmak adına farklı bir faaliyete mza atıldı. Şehirdeki tüm halk otobüsü, İnegöl Belediyesi tarafından kitaplarla donatıldı.

Sabah otobüse binecek çocuklar ve ebeveynleri için hazırlıklar erken saatlerde başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, 110 halk otobüsüne 1000 adet kitap astı. Sabah okullarına gitmek için otobüse binen çocuklarla işlerine gitmek için otobüse binen ebeveynler, karşılaştıkları tablo karşısında büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Bu anlar kameralar tarafından da kayıt edildi. Çocuklara kitapların kendileri için hazırlandığı, ebeveynlere de çocukları için birer tane kitap alabilecekleri ifade edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu yıl pandemi dolayısıyla öğrencilerimizle okullarımızda buluşamadık. Ancak bu önemli haftayı kutlamadan da geçemezdik. Bizler de düşündük ki hediye kitaplarımızı otobüslere asarsak toplu taşıma kullanan ebeveynlerimiz aracılığı ile çocuklarımıza ulaştırabiliriz. Aynı zamanda otobüse binip okullarına giden öğrencilerimiz de bundan faydalanır. Çalışma arkadaşlarımız sabah erken saatlerde tüm otobüsleri kitaplarla donattılar. Günün ilk saatlerinde çocuklarımıza ve ebeveynlerimize güzel ve anlamlı bir sürpriz olduğunu düşünüyorum" dedi. - BURSA