İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Alınan bilgilere göre Mustafa T. (22) idaresindeki 16 SNY 210 plakalı otomobil ile Osman A. (26) idaresindeki 16 HU 61 plakalı otomobil, 23. Sokak'ta çarpıştı.
Meydana gelen kazada, otomobil sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: AA
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