Son dakika gündem: İnegöl'de trafik kazaları: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada, otomobilde bulunan Tahsin Y, Berat D. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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