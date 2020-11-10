Son dakika gündem: İngiltere'de hükümet Lordlar Kamarası'nda yenilgiye uğradı - Son Dakika

Son dakika gündem: İngiltere'de hükümet Lordlar Kamarası'nda yenilgiye uğradı

10.11.2020 04:47
Son dakika gündem: İngiltere'de hükümet Lordlar Kamarası'nda yenilgiye uğradı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İngiltere'de Lordlar Kamarası, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu söylediği İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın tartışmalı maddesini metinden çıkaran değişiklik önergesini kabul etti.

İngiltere'de Lordlar Kamarası, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu söylediği İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın tartışmalı maddesini metinden çıkaran değişiklik önergesini kabul etti.

İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, AB'yle varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı ihlal edecek yasa tasarısını görüştü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Brexit sonrası Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaretin aksamadan sürdürülmesi için bakanlara ek yetkiler veren maddenin metinden çıkarılmasını öngören değişiklik önergesi 165'e karşı 433 oyla kabul edildi.

Önergeye, Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Partinin bazı üyelerinin de destek verdiği görüldü.

Lordlar Kamarası'nda salı günü de görüşmelerin devam etmesi, yine bazı değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

Hükümetin, tasarının, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na geri geldiğinde söz konusu maddeleri yeniden metne eklemesine kesin gözle bakılıyor.

Ülkede, Lordlar Kamarası, seçilmiş üyelerden oluşan Avam Kamarası'nın kabul ettiği tasarıları kalıcı bir şekilde engelleyemiyor.

Görüşmeler devam ederken AB ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşmasına varılması durumunda yasaya gerek kalmayacak.

Johnson'ın da tasarıyı, AB'yi 31 Aralık'ta sona erecek Brexit geçiş dönemi öncesi bir ticaret anlaşmasına zorlamak için gündeme getirdiği değerlendiriliyor.

Tartışmalı tasarı

Başbakan'ın, geçiş dönemi sonrası Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticareti korumayı amaçladığını söylediği tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

Geçen sene varılan Brexit Anlaşması'na göre, Birleşik Krallık AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecek.

İki taraf arasında bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda, AB, Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında gıda nakliyatına engel getirebilecek.

AB, tasarının geri çekilmesini istiyor

AB, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis'in "uluslararası hukuku sınırlı bir şekilde ihlal ettiğini" söylediği düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Londra'ya ay sonuna kadar süre vermiş, aksi halde Avrupa Adalet Divanına gideceklerini duyurmuştu.

Johnson ise 15 Eylül'de yaptığı açıklamada metnin, AB'nin Birleşik Krallık'ı "parçalama gücüne" karşı sigorta olduğunu belirterek "Tasarı, Birleşik Krallık'ın egemenliği ve bütünlüğüne önem veren herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

30 Eylül'de Avam Kamarası'nda 256'ya karşı 340 oyla kabul edilen tasarı, Lordlar Kamarası'nda görüşülmeye başlanmıştı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Lordlar Kamarası, Avrupa Birliği, İngiltere, Başbakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İngiltere'de hükümet Lordlar Kamarası'nda yenilgiye uğradı - Son Dakika


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