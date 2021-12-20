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İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletmeler hükümetten destek bekliyor - Son Dakika

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletmeler hükümetten destek bekliyor

20.12.2021 16:20

İngiltere'de son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmasının ardından getirilen kısıtlamalardan etkilenen işletme sahipleri, hükümetten "acil mali destek" talep ediyor.

İngiltere'de son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmasının ardından getirilen kısıtlamalardan etkilenen işletme sahipleri, hükümetten "acil mali destek" talep ediyor.

Ülkede hızla artan Omicron varyantı vakalarının yol açtığı korku ve endişe nedeniyle restoran ve bar gibi çok sayıda işletme, Noel yaklaşırken azalan satışlar ve iptal edilen rezervasyonlarla karşı karşıya kaldı.

Konaklama endüstrisi de bu ay gelirlerinin yaklaşık yüzde 40 azalacağı ve ekonomik açıdan zor bir süreç yaşayacakları uyarısında bulundu.

Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletme sahipleri ve firmalar, yılın en yoğun geçmesi beklenen Noel döneminde yaşadıkları mağduriyet nedeniyle İngiliz hükümetine "acil yardım" çağrısı yapıyor.

"Talep düştü, rezervasyonlar azaldı"

İngiltere genelinde 2 bin 700 bar, restoran ve otel zincirinden oluşan Greene King'in Üst Yöneticisi (CEO) Nick Mackenzie, BBC Radio 4'e verdiği demeçte, geçen hafta sonunun, Noel sezonunun en yoğun dönemi olması gerektiğini belirterek, ancak müşterilerin sayısının az olduğuna değindi.

Mackenzie, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talep düştü, rezervasyonlar azaldı. Bu nedenle durum oldukça sürdürülemez. Daha uzun vadede, işletmelerin gelecek yıla kadar ayakta kalabilmesi için nakit akışı sağlamada KDV'nin yüzde 5'e düşürülmesine ihtiyacımız var. Birçok işletme için Noel, ocak ayında hayatta kalmalarına yardımcı olmak için nakit akışını hazırlamakla bağlantılı."

İngiliz hükümeti, zor durumdaki işletmeler için halihazırda henüz daha fazla önlem sunmuyor.

Bir hükümet sözcüsü, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, son günlerde çeşitli iş ve endüstri temsilcileriyle görüştüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Festival döneminin pek çok işletme için ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve hükümet, etkilenen işletmelere ve sektörlere sürekli desteği en iyi nasıl sağlayabileceği konusunda yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edecek."

"Hükümet acil önlem almazsa binlerce işletme iflas edebilir"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetin, zor durumdaki işletme sahiplerine destek sağlamak için acil önlem almaması halinde, binlerce işletmenin iflas edebileceğini ve bu durumun çok sayıda Londralının işini tehdit edeceği uyarısını dile getirdi.

Han, "(Hükümet yetkilileri) Bunun olmasına izin veremezler. Harekete geçmemeliler." görüşünü paylaştı.

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletmeler hükümetten destek bekliyor
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletmeler hükümetten destek bekliyor
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletmeler hükümetten destek bekliyor
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletmeler hükümetten destek bekliyor

England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletmeler hükümetten destek bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletmeler hükümetten destek bekliyor - Son Dakika
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