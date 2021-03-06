Son dakika haberi! İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da inşaat demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da inşaat demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut K.'ye ait olan ve yapımı devam eden 3 katlı binadan demirleri çalan şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri demirleri çalan H.Ö,'yü suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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