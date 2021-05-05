Son dakika gündem: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Fransız polisi refakatsiz çocukları sınırdan çevirerek uluslararası hukuku çiğniyor - Son Dakika

Son dakika gündem: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Fransız polisi refakatsiz çocukları sınırdan çevirerek uluslararası hukuku çiğniyor

05.05.2021 16:11
Son dakika gündem: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Fransız polisi refakatsiz çocukları sınırdan çevirerek uluslararası hukuku çiğniyor, System.String[]

Son dakika habere göre İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fransız sınır polisinin, uluslararası hukuku ve Fransa yasalarını ihlal ederek İtalya sınırında "refakatsiz" yaşı küçük göçmen çocukları geri itmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Fransız sınır polisinin, uluslararası hukuku ve Fransa yasalarını ihlal ederek İtalya sınırında "refakatsiz" yaşı küçük göçmen çocukları geri itmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

HRW'den yapılan açıklamada, İtalya sınırında görevli Fransız polislerinin her ay onlarca 18 yaşından küçük refakatsiz çocuğu, Fransa yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ederek geri gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, polisin bunun için resmi evraklara çocukların bildirdiğinden farklı yaşlar ya da doğum tarihleri yazdığı, ayrıca Fransa'da sığınma talebinde bulunma hakları olduğunu belirtmeden yanlarında küçük yaşta çocukları bulunan aileleri de geri yolladığı ifade edildi.

Örgütün, Kasım 2020'de İtalya'ya geri gönderilen 6 refakatsiz çocukla yaptığı mülakatlarda, çocukların yaşlarını 18'den küçük olduğunu bildirmeleri ve hatta resmi evrak sunmalarına rağmen polislerin kayıtlara çocukları reşit gösterecek doğum tarihleri yazdığı aktarılan açıklamada, "HRW, Fransa'dan hızlıca çıkarılan 27 yetişkin ile de görüştü. Fransız yetkililer, görüşülen çocuk ve yetişkinlerden hiçbirine Fransa'dan sığınma talep edebileceklerini söylemedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kasım 2020'den bu yılın mayıs başına kadar bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşları, gönüllüler ve avukatlarla yaptığı mülakatların, polisin her ay en az 30 çocuğu bu şekilde geri ittiğini gösterdiği vurgulandı.

Bu geri göndermelerin çoğunun Fransa'nın Menton ile İtalya'nın Ventimiglia kentleri arasında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Fransa hükümetinin, önceki yıllarda geri itmelerin ülke yasalarını ve uluslararası hukuku çiğnediğine dair tekrar tekrar uyarıldığının altı çizildi.

Açıklamada, "Fransız yetkililer, sınır polisini Fransa yasalarına uyarak bir kişinin çocuk olduğuna dair makul bir ihtimal varsa söylediği yaşı kabul etmeleri konusunda uyarmalı. Çocuklar, Fransa çocuk koruma yetkililerine devredilmeli." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca, sınır gözaltı merkezlerinin asgari insan hakları standartlarını taşıması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, refakatsiz çocukların ve çocuklu ailelerin buralarda tutulmaması gerektiği belirtildi.

Polisin, kimin reşit olup olmadığına karar verme yetkisi yok

HRW Fransa Direktörü Benedicte Jeannerod, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sınır polisinin kimin 18 yaş üstü ya da altı olmadığına karar verme konusunda hukuki yetkisi olmadığını kaydetti.

Polisin bu tür muhakemede bulunmak yerine gençleri uygun bakım alacakları çocuk koruma yetkililerine yönlendirmesi gerektiğine işaret eden Jeannerod, Menton'daki gözaltı merkezinin çocuklar için travma edici olduğuna dikkati çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İnsan Hakları, İtalya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Fransız polisi refakatsiz çocukları sınırdan çevirerek uluslararası hukuku çiğniyor - Son Dakika


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