Son dakika gündem: İNTİHARI POLİS ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika gündem: İNTİHARI POLİS ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA

24.02.2022 11:05

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan Y. (30), oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundaki pencereden aşağı atlamak istedi.

KÜTAHYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan Y. (30), oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundaki pencereden aşağı atlamak istedi. Polis ekiplerince son anda içeri çekilerek kurtarılan Ramazan Y., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınırken, kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dumlupınar Mahallesi Kayhan sokaktaki apartmanda oturan Ramazan Y., dün gece 03.00 sıralarında 3'üncü katındaki merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Ramazan Y.?yi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri pencereden atlayacağını söyleyen Ramazan Y.?yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.?yi son anda polis ekipleri içeri çekerek kurtardı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ramazan Y., hastanede tedavi altına alındı. Ramazan Y.?nin pencereden atlarken polis ekiplerince kurtarılması da başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika gündem: İNTİHARI POLİS ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: İNTİHARI POLİS ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: İNTİHARI POLİS ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İNTİHARI POLİS ÖNLEDİ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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