Irak Cumhuriyeti Başbakanı Kazımi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Irak Cumhuriyeti Başbakanı Kazımi, Türkiye'ye geliyor
16.12.2020 09:31
Irak Cumhuriyeti Başbakanı Kazımi, Türkiye'ye geliyorIRAK Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Irak Cumhuriyeti Başbakanı Kazımi, Türkiye'ye geliyor
IRAK Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
ANKARA, -
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