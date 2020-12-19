Son dakika gündem: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19.12.2020 15:23
Son dakika gündem: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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