Son dakika gündem: Irak'ta Hükümet Sözcüsü Talal istifa etti - Son Dakika

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Talal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hükümet Sözcülüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında, "Görevim hassas ve titizdi. Bu görevi bana milli ve temiz niyetli bir kişi (Başbakan Mustafa el-Kazımi) tevdi etmişti." ifadelerini kullanan Talal, ülkeye başka bir mecra ve mekandan hizmet etmeye devam edeceğini aktardı.

Diplomasiye geçiyor

AA muhabirinin hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ahmed Molla Talal??????? ilerleyen günlerde Körfez ülkelerinden birine büyükelçi olarak atanmayı bekliyor.