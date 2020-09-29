Son dakika gündem: Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 70 can kaybı - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 artarak 9 bin 122'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 70 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 724 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 122'ye, vaka sayısının da 358 bin 290'a yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 28 artarak 288 bin 812'ye ulaştı.