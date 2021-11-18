Son dakika gündem: Irak'ta Şii lider Sadr, ulusal çoğunluk hükümeti kurmak istediklerini belirtti - Son Dakika

Irak'ta genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ulusal çoğunluk hükümeti kurmak istediklerini söyledi.

Sadr, ikamet ettiği Necef kentinde bir basın toplantısı düzenledi.

Ulusal çoğunluk hükümeti kurmak için çalıştıklarını belirten Sadr, "Seçimlerin şeffaf şekilde gerçekleştirildiğine tüm dünya şahit. Önümüzde ya ulusal çoğunluk hükümet kurmak ya da ulusal muhalefet oluşturmak şeklinde iki yol var." dedi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi içerisindeki kontrolsüz silahlı yapılara da değinen Sadr, bunların lağvedilerek silahlarının hükümete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Sadr, "Tüm silahlı yapıları lağvetmek lazım." ifadesini kullandı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde Sadr'ın başını çektiği Sadr Grubu, nihai olmayan sonuçlara göre 329 sandalyeli Mecliste 74 sandalye kazanarak birinciliği elde etmişti.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, henüz nihai seçim sonuçlarını açıklamadı. Bunun için önce Irak Federal Mahkemesi'nin de seçim sonuçlarını onaylaması gerekiyor.

Sadr'ın İran'a yakın Şii siyasi partilerden uzak; Kürtler, Sünniler ve diğer oluşumlardan oluşacak bir çoğunluk hükümetinden yana olduğu ve başbakanın Sadr Hareketi mensubu ya da Harekete yakın bir isim olmasını istediği biliniyor.

İran'a yakın Şii grupların ise seçim sonuçlarına itirazları sürüyor.