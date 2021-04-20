Son dakika gündem: İran'da bir grup Sünni siyasetçi, Cumhurbaşkanı Ruhani hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

İran'da Ehli Sünnet'e mensup bir grup siyasetçi, ülkedeki Sünnilerin anayasal haklarını temin etmediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Yargıtay'a şikayet etti.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen İtimad gazetesine konuşan eski Merivan Milletvekili Abdullah Sohrabi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin 2013 ve 2017'deki seçim vaatleri arasında yer alan ülkedeki Sünnilere verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.

Sohrabi, "Ruhani 2013 seçimleri öncesi, anayasanın 3,12,13,15,19 ve 22. maddelerine istinaden, aralarında 'dinler, kavimler ve mezheplerin haklarını sağlama', 'ayrımcılık yapılmaması' ve 'mahalli idarelerde yerel istihdamın sağlanması' gibi taleplerimizin bulunduğu 10 maddelik mektubumuzu kabul etmiş ve söz konusu isteklerimizi yerine getireceğine söz vermişti. Fakat hiçbir talebimizi gerçekleştirmedi." dedi.

Aynı talepleri 2017 seçimlerinde de dile getirdiklerini belirten Sohrabi, Ruhani'nin seçim öncesi yine müspet cevap vermesine rağmen konuyla ilgili adım atmadığını dile getirdi.

İranlı eski milletvekili Sohrabi, "Cumhurbaşkanı yerine getirmeye söz verdiği 10 maddeyi gerçekleştirmedi. Bu yüzden biz de Anayasa'nın 34'üncü maddesi uyarınca Ruhani'yi Yargıtay'a şikayet ettik." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 83 milyon kişinin yaşadığı İran'da gayriresmi rakamlara göre 15 milyon civarında Ehli Sünnet mezheplerine bağlı nüfusun olduğu öne sürülüyor.

İran'daki Sünniler zaman zaman anayasal haklarının verilmesini talep etseler de devletin bu talepleri dikkate almadığı belirtiliyor.