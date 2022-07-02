Son dakika gündem: İran'da büyüklüğü 6'nın üstündeki üç depremde 5 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: İran'da büyüklüğü 6'nın üstündeki üç depremde 5 kişi öldü

02.07.2022 15:04
Son dakika gündem: İran'da büyüklüğü 6'nın üstündeki üç depremde 5 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde gece peş peşe meydana gelen, büyüklüğü 6'nın üstündeki üç depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde gece peş peşe meydana gelen, büyüklüğü 6'nın üstündeki üç depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklüğündeki ilk deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

Bunun ardından yerel saatle 03.54 ve 03.55'te 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bölgede düşük şiddette artçı sarsıntılar da devam etti.

İran Acil Servis Sözcüsü Müctabi Halidi, yaptığı açıklamada, Hürmüzgan'daki depremlerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Halidi, 15 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, diğer yaralıların taburcu edildiğini aktardı.

Arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Hürmüzgan Kızılay Cemiyeti Genel Müdürü Mühendis Muhtar Silahşor ise 6,1 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün 300'den fazla haneye sahip Sayehuş köyü olduğunu ve en fazla hasarın bu bölgede görüldüğünü kaydetti.

Silahşor, Konh, Dejgan ve Çah Ahmed gibi çevre köylerde de ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

İranlı yetkili, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve enkaz altında kimsenin kalmadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İran'da büyüklüğü 6'nın üstündeki üç depremde 5 kişi öldü - Son Dakika

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