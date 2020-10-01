- İran'da pazar yerinde korkutan yangın - Son Dakika

- İran'da pazar yerinde korkutan yangın
TAHRAN - İran'nın Buşehr eyaletindeki Deylem limanında bir pazar yerinde yangın 5 saatte söndürüldü.
Deylem Valisi Ahmet Deşti, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada limanda bulunan pazar yerinde yerel saatle 07: 30'da yangın çıktığını söyledi. Deşti, yangında can kaybının yaşanmadığını ancak pazar yerinde büyük maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Yangına ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirten Deşti, yangın nedeniyle pazar yerindeki 200 tezgahın yandığını söyledi. Yangının 5 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildiğini aktaran Deşti, bölge eyaletlerden itfaiye araçlarının getirildiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:14 - Kaynak: İHA
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