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Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 139 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 139 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

17.06.2021 13:41
Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 139 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 139 artarak 82 bin 619'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 139 artarak 82 bin 619'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 291 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1296'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 70 bin 426'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 619 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 329'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 708 bin 743'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 69 bin 844 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 252 bin 255 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 366 bin 148 kişiye aşının ilk dozunun, 886 bin 107 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 252 bin 255 doz aşı uygulandığı açıklandı.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 139 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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