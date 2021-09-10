Son dakika gündem: İran'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 445 artarak 113 bin 380'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 114 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 3 bin 187'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 258 bin 913'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 445 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 113 bin 380 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 418 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 21 milyon 753 bin 20 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 11 milyon 696 bin 569 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 33 milyon 449 bin 589 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.