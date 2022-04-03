Son dakika gündem: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika gündem: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

03.04.2022 15:01
Son dakika gündem: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerde henüz çözülemeyen bazı konularla ilgili önerilerini Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla ABD tarafına ilettiklerini belirterek "Top artık ABD'nin sahasında.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerde henüz çözülemeyen bazı konularla ilgili önerilerini Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla ABD tarafına ilettiklerini belirterek "Top artık ABD'nin sahasında." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Viyana'daki nükleer görüşmeler ve Yemen'deki taraflar arasında varılan geçici ateşkes ele alındı.

Nükleer görüşmelerde anlaşmaya yakın olduklarını söyleyen Abdullahiyan, "Çözüm bekleyen konularla ilgili önerilerimizi de AB Başmüzakerecisi (Enrique Mora) aracılığıyla ABD'ye ilettik. Top artık ABD'nin sahasında." dedi.

Görüşmede, Yemen'deki taraflar arasında BM aracılığıyla varılan geçici ateşkese ilişkin memnuniyetini dile getiren Abdullahiyan, "Yemen'de barış ve istikrara yönelik temel adımların atılmasının ve özellikle insani yaptırımların tamamen kaldırılmasının vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, İran'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres de Viyana'daki nükleer müzakerelerin önemini vurgulayarak tarafların en kısa sürede anlaşmaya varmalarını umduğunu ifade etti.

Guterres, Yemen'de geçici ateşkesin tesis edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek bunun tüm tarafların çabaları sonucunda elde edilen ortak bir başarı ve zafer olduğunu vurguladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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