Son dakika gündem: İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini ABD yaptırımları karşısında "pasif" kalmakla eleştirdi - Son Dakika

Son dakika gündem: İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini ABD yaptırımları karşısında "pasif" kalmakla eleştirdi

Gelen son dakika haberine göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Tahran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini "pasif" kalmakla eleştirdi.

Son dakika gündem: İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini ABD yaptırımları karşısında

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Tahran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini "pasif" kalmakla eleştirdi.

İran Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kalibaf, Meclis'te düzenlenen açık oturumda yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yeniden hayata geçirdiği silah ambargosuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalibaf, "Bu dönemin tecrübesi göstermiştir ki, ABD'nin düşmanca eylemlerine karşı pasif bir şekilde hareket ettiğimiz zaman, halkın geçim kaynaklarına daha fazla yaptırım baskısı uygulanmaktadır. Bu nedenle, aktif, akıllı ve etkili girişimlerle halkımız üzerinde daha fazla baskıya izin vermememiz gerekir." dedi.

"Halkımızın sorunu, ülkeyi yönetmedeki yetersizlik"

İran Meclisi'ndeki Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun Washington'un Tahran aleyhindeki girişimlerini ciddiyetle izlemesi ve halkın çıkarlarını korumak için karşı adımlar atması gerektiğini kaydeden Kalibaf, ABD'nin yaptırım sistemine yeni bir şekil vermek için adım adım yaptırımları yoğunlaştırdığını ifade etti.

Halkın yaşadığı ekonomik sorunların altını çizen Kalibaf, hükümetin bu konudaki eksikliklerine dikkati çekti.

Kalibaf, "Görevimiz halkı güçlendirmektir. Halkımızın sorunu, ülkeyi yönetmedeki yetersizlik, geçim şartları ve ekonomik açıdan destek görmemesidir." ifadelerini kullandı.

Başkanlık seçimleri ABD'nin İran politikasında değişiklik yapmayacak

ABD'nin İran halkına düşmanlığının uzun yıllara dayandığını dile getiren Kalibaf, bu ülkede kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine de değindi.

Kalibaf, Donald Trump veya Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ABD'nin İran politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını savundu.

ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktu

ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında BMGK tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimine uygulanan yeni yaptırımlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamda, İran'ın Batılı ülkeler ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nda (JCPOA) belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunarak "Gösterilen tavizler tarih boyunca bu gibi rejimleri güçlendirmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu nedenle ABD olarak BMGK tarafından iptal edilen yaptırımları bugünden itibaren tekrar aktif hale getirdiklerini belirten Pompeo, BMGK'nın 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlarında geçen tüm yaptırımları uygulayacaklarını kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Meclis Başkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İran Meclis Başkanı, Ruhani hükümetini ABD yaptırımları karşısında 'pasif' kalmakla eleştirdi - Son Dakika

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