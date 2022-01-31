Son dakika gündem: İş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 26 sanıklı davada mütalaa - Son Dakika

İş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 2'si firari 26 sanığın yargılandığı davada savcılık, 8 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başka suçtan tutuklu Metin Temur ve Ekrem Keklik ile 2 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. Okunan mütalaada, 2'si firari 26 sanığın İstanbul genelinde farklı yer ve zamanlardaki 12 farklı eylemden sorumlu olduğu, sanıklara 14 faklı suçlama yöneltildiği belirtildi.

Mütalaada, olay günü Ali Rıza Gültekin'in saat 21.00 sıralarında Mehmet Barışer tarafından bir arsa devri için telefonla arandığına yer verilerek, Barışer ile Gültekin'in telefonda yüksek sesle tartıştıkları ve Barışer'in arsa devri yapmayacağını söyleyen Gültekin'i tehdit ettiği aktarıldı.

Bu duruma sinirlenen Mehmet Barışer'in diğer sanıklar Sergen Güler, Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer ve Baran Barışer'e Ali Rıza Gültekin'i öldürmeleri yönünde talimat verdiği kaydedilen mütalaada, saat 22.00 sıralarında sanıkların hep birlikte Ali Rıza Gültekin'in kumar oynadığı adrese gidip ateş ederek Gültekin'i öldürdüğü anlatıldı.

8 sanığa müebbet talebi

Mütalaada, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Barışer, Baran Barışer ve Sergen Güler ile tutuksuz sanıklar Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren ve Metin Temur'un, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Cinayetin önceden tasarlandığı iddiasının ispatlanamadığı aktarılan mütalaada, müebbet istenen 8 sanıkla beraber, tutuksuz sanıklar Hikmet Gökçe, Hülya Sağdıç, Vasfi Unutmaz, Tolga Temiz ve Ömer Faruk Polat'ın, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve suçluyu kayırma" gibi suçlardan 3 ay ila altışar yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

Firari sanıklar Mustafa Barışer ve Rıdvan Doğan ile sanıklara bilgi verdiği iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan polis memuru Mehmet S.S'nin dosyalarının ayrılması talep edilen mütalaada, tüm sanıklar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma ve yardım etme" suçları yönünden ise beraat hükmü kurulması istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık avukatları, savunma için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklara ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İş insanı Ali Rıza Gültekin, 15 Kasım 2018'de, Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın 4. katındaki bir iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları anlatılıyor.

Örgüt elebaşının Mehmet Barışer, örgüt yöneticisinin ise Mustafa Barışer olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, maktul Ali Rıza Gültekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle örgüt liderinin talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 örgüt mensubunca öldürüldüğü iddia ediliyor.

İddianamede, 26 sanık hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tasarlayarak kasten öldürme, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, tefecilik yapmak, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit ve silahla yağma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları isteniyor.