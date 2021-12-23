Son dakika gündem: İşine son verilen binada yangın çıkaran kapıcıya tahliye - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, işine son verilince apartmanın çatısında yangın çıkardığı suçlamasıyla 6 yıla kadar hapisle tutuklu yargılanmasına başlanan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun (28) tahliyesine karar verildi. Aydoğdu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için duruşma, 28 Mart 2022'ye ertelendi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C blokunun çatısında, 6 Kasım günü saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleriü, merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi de binadan polis tarafından çıkarıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturmada, yangını, apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan, evli ve 2 çocuk babası kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan Aydoğdu, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Binada inceleme yapan polis, Aydoğdu'nun yangın söndürme su vanalarının yanı sıra yangın söndürme sistemini de kapattığını belirledi. Yeni suç delili sonrası hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Aydoğdu, ikinci kez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangın sonrası 6 daire sahibi de su sızması nedeniyle aralarında tavan, duvarlar, eşyalar ile mutfakların da bulunduğu birçok alan ve eşyalarının hasar gördüğünü belirterek, 285 bin lira zarar beyan etti.