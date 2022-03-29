Son dakika gündem: İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı - Son Dakika
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Son dakika gündem: İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı

29.03.2022 17:32
Son dakika gündem: İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de işitme engelli genci döven, şiddet görüntüsünü de sosyal medyada paylaşarak büyük tepki toplayan sanıklar 'Fırat Delikanlı' lakaplı zanlı ile beraberindeki 4 sanık hakkında karar verildi.

Kocaeli'de işitme engelli genci döven, şiddet görüntüsünü de sosyal medyada paylaşarak büyük tepki toplayan sanıklar 'Fırat Delikanlı' lakaplı zanlı ile beraberindeki 4 sanık hakkında karar verildi. Fırat K.'ye 10 yıl, diğer 4 sanığa ise ayrı ayrı 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutuklu bulunduğu süre ve almış oldukları ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.

Olay, 25 Mart tarihinde çekilen şiddet görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ile ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Fırat Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın 'Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?' teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E.'yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D.'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı. Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K.'yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. ve Ersin K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat K. ve beraberindeki 4 sanığın da işitme engelli olduğu öğrenildi.

"ENGİN E.'NİN BANA YAPMIŞ OLDUĞU CİNSEL EYLEM NETİCESİNDE BÖYLE BİR OLAY GERÇEKLEŞTİ"

Sanıklar hakkında açılan dava, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve işaret dili tercümanı hazır bulundu. Sanıklar pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini istedi. Fırat K. ise, kendisi cezaevindeyken babasının vefat ettiğini, ailesinin ve kendisinin zor bir dönemden geçtiğini, Engin E.'nin kendisine yönelik yapmış olduğu cinsel eylem neticesinde böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi.

HER SANIĞA AYRI AYRI CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, 5 sanığın ayrı ayrı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 5 yıl, "özel hayatın gizliliğini" suçundan 2 yıl 6 ay, "hakaret" suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca Fırat K.'ye "yağma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutuklu bulundukları süre, almış oldukları toplam ceza miktarı sebebiyle tahliyelerine karar verildi.

(Fehime Kartal/ İHA)

Son dakika gündem: İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı
Son dakika gündem: İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı
Son dakika gündem: İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı

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Son dakika... İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı Son dakika... İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbetmekten yargılanan 5 sanığa hapis cezası Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbetmekten yargılanan 5 sanığa hapis cezası

Kocaeli, Engelli, Aydın, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İşitme engelli genci dövüp sosyal medyada infial uyandırmışlardı, haklarında karar çıktı - Son Dakika
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