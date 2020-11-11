Son dakika gündem: İskenderun'da çeşitli suçlardan arananlara operasyon 6 gözaltı - Son Dakika

İskenderun'da çeşitli suçlardan arananlara operasyon 6 gözaltı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.