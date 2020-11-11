Son dakika gündem: İskenderun'da çeşitli suçlardan arananlara operasyon 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: İskenderun'da çeşitli suçlardan arananlara operasyon 6 gözaltı
11.11.2020 13:35
Son dakika haberleri: İskenderun'da çeşitli suçlardan arananlara operasyon 6 gözaltı HATAY'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
İskenderun'da çeşitli suçlardan arananlara operasyon 6 gözaltı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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