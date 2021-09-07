Son dakika gündem: İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Sturgeon, 2023 sonuna kadar bağımsızlık oylaması hedeflediklerini söyledi - Son Dakika

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için 2023'ün sonuna kadar halk oylaması düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Sturgeon, İskoç parlamentosunda hükümet programını açıkladığı konuşmasında, bağımsızlığın, gündeminin üst sıralarında yer aldığını ancak bu yıl parlamentoda referandum tasarısı tartışmalarının olmayacağını söyledi.

İskoç hükümetinin, bir referandum kampanyası olması durumunda, seçmenlere sunulacak ayrıntılı prospektüs üzerindeki çalışmaları yeniden başlatacağını söyleyen Sturgeon, "Salgından çıkarken, ekonomimizi ve toplumumuzu on yıllar boyunca şekillendirecek seçimler yapılacak." dedi.

Sturgeon, bağımsızlık oylamasının ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi sona erdiğinde yapılabileceğini belirterek, hedeflerinin, bu oylamanın 2023 yılı sona ermeden önce yapılması yönünde olduğunu kaydetti.

Muhalefetteki muhafazakar parti milletvekilleri ise Sturgeon'a, bağımsızlıktan ziyade Kovid-19 salgını, uyuşturucuyla mücadele ve ekonomik kriz gibi ülkeyi etkileyen diğer konulara odaklanması çağrısında bulundu.

İskoç Parlamentosu, Ocak 2020'de ikinci bir bağımsızlık referandumu lehinde oy kullanmıştı.

Oylamadan sonra Sturgeon, merkezi İngiliz hükümetinden yeni bir bağımsızlık referandumu yapılmasını mümkün kılacak izin talep etmiş ancak talebi İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından reddedilmişti.

Bağımsızlık referandumu için izin gerekiyor

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55 ile bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

Yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması ise imkansız görünüyor.