Son dakika gündem: İSLAMABAD - Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Son dakika gündem: İSLAMABAD - Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu

13.01.2021 18:28

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan arasında birçok alanda ilişkileri geliştirme kararı aldıklarını belirterek, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan- Azerbaycan arasında birçok alanda ilişkileri geliştirme kararı aldıklarını belirterek, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-Pakistan-Azerbaycan üçlü Dışişleri Bakanları arası zirvesinde birçok alanda birlikte çalışma konusunda karar aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. Zirve toplantımız birincisini 2017'de Bakü'de gerçekleştirdik şimdi sıra Türkiye'de. Bugün bu formattaki toplantıları daha sıklıkla gerçekleştirmeye karar verdik. Yani 3-4 yıl beklememize gerek yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la yaptıkları üçlü toplantıda ülkeler arası ilişkileri geliştirmenin önemine de değindiklerini belirterek, "Özellikle ulaştırma ve enerji alanında altyapının geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik." değerlendirmesini yaptı.

Son dakika gündem: İSLAMABAD - Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu
Son dakika gündem: İSLAMABAD - Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu
Son dakika gündem: İSLAMABAD - Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu
Son dakika gündem: İSLAMABAD - Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İSLAMABAD - Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika


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