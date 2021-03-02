Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı sayısı 1,5 ay aradan sonra 200'ün altına indi - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 192 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde 12 Ocak'tan sonra ilk kez günlük can kaybı sayısının 200'ün altına indiği görüldü.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı dünden bugüne 192 artışla 69 bin 801'e çıktı.

Bakanlık ayrıca, Katalonya bölgesinde yeni vaka sayısı istatistiklerinde önceden yapılan bir yanlışın düzeltildiğini açıklayarak dün 3 milyon 204 bin 351 olarak verilen toplam vaka sayısını bugün yeni vaka sayılarındaki artışla birlikte 3 milyon 130 bin 184 olarak düzeltti.

Salgına karşı 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina devam ederken ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.

Serbest dolaşım kısıtlamalarının 27 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Paskalya Bayramı'nda da devam etmesi öngörülüyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre Kovid-19'dan son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 691 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Salgının başlamasından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 389'a, vaka sayısı da 805 bin 647'ye çıktı.

Mevcut durumda 1997 Kovid-19 hastasının hastanede tedavi gördüğü ülkede, 31 Ekim'den bu yana hastanelerin doluluk oranı en düşüş seviyede bulunuyor.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.