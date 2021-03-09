Son dakika gündem: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 291 kişi öldü - Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 291 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 13 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kayıpları halen yüksek seviyelerde olsa da ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 139'a kadar geriledi.

Kovid-19'dan can kaybı dünden bugüne 291 artışla 71 bin 727'ye, vaka sayısı ise 4 bin 13 artışla 3 milyon 164 bin 983'e çıktı.

Bu arada hükümet, Kovid-19'un mutasyona uğrayan türü nedeniyle İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'ya uygulanan uçuş kısıtlamalarını 30 Mart'a kadar uzatma kararı aldı.

Kovid-19 aşılama süreci ve ülkenin tekrardan turizme açılması

Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, nüfusun en az yüzde 40'ının Kovid-19 aşılarını olması halinde ülkenin tekrardan turizm destinasyonu olarak açılabileceğini, bunun için 1 Temmuz tarihinin öngörüldüğünü duyurdu.

Hükümet, ilkbahar sonunda nüfusun yüzde 30 ila 40'ının, yaz sonunda da yüzde 70'inin Kovid-19 aşılarının yapılmasını planlıyor.

Kısıtlamalar devam edecek

Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler, ocak başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan'daki Paskalya bayramına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 847 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana can kaybı 16 bin 595'e, vaka sayısı 811 bin 306'ya çıktı.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısında art arda 25 gündür düşüşün görüldüğünü bildirdi.

Portekiz'de 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.