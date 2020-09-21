Son dakika gündem: İspanya'da operada koronavirüs protestosu - Son Dakika

İspanya'da operada ucuz bilet alan kişiler, sosyal mesafe kuralları uygulanmadan yan yana oturtuldukları gerekçesiyle protesto düzenledi. Ziyaretçilerin protestosu nedeniyle performans yarıda kesildi.

Olay, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real opera salonunda meydana geldi. İspanya medyası, ucuz bilet alan kişilerin, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yan yana oturtulması sonucu protesto düzenlediğini ve sahnedeki performansın protesto nedeniyle yarıda kesildiğini duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ziyaretçilerin alkışlayarak organizasyonu protesto ettikleri görüldü. Yerel medya, salonun üst katında bulunan ucuz biletli kişilerin 15 kişi olarak oturdukları ve yanlarında boş koltuk bulunmadığını duyurdu.